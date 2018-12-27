Adıyaman'ın Sincik İlçesinde Okullar Tatil
1 saat önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.İlçede başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 28 Aralık Cuma günü ilçe merkezindeki okulların tamamı ile Alancık, Yarpuzlu, Pınarbaşı, Serince, Balkaya ve Sakız köy ilkokullarının tatil edildiğini bildirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:12 Kaynak: AA
Valilik Duyurdu! Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi
15 Yaşındaki Çocuk, Emekli Öğretmeni Öldürüp Cesetle Birlikte Video Çekti
Belediye Başkanı'na Ait Ev, Dakikalar İçinde Kül Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi