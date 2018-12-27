Adıyaman'ın Sincik İlçesinde Okullar Tatil

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.İlçede başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 28 Aralık Cuma günü ilçe merkezindeki okulların tamamı ile Alancık, Yarpuzlu, Pınarbaşı, Serince, Balkaya ve Sakız köy ilkokullarının tatil edildiğini bildirdi.

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