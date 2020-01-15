Adıyaman'ın tarihi yerleri cam fanusta yaşatılıyor - Son Dakika

Adıyaman'da yaşayan girişimci kadın, kentin tarihi unsurlarını, teraryumdan yaparak hediyelik eşyalara dönüştürüyor.

Siteler Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi 32 yaşındaki Tuba Güleç, bir süre kentte mağaza müdürlüğü yaptıktan sonra işinden ayrılmak zorunda kaldı.

Yaklaşık iki yıl işsiz kalan ve ailesine katkı sunmak için iş aramaya koyulan Güleç'e en yakın arkadaşı, doğum günü hediyesi olarak teraryumdan yapılan bir hediye verdi. Aldığı hediyeden etkilenen genç kadın, teraryumdan Adıyaman'ın Nemrut heykellerinin de yer aldığı hediyelik ürünler yapmaya başladı.

Tuba Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık beş yıl mağaza müdürlüğü yaptıktan sonra çeşitli nedenlerden dolayı işten ayrıldığını söyledi.

İki çocuk annesi Güleç, işsiz kaldığı 2 yıl boyunca evde oturduğu sıralarda çok sıkıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Birkaç malzemeyle bu işe giriştim. Yaptığım işlere talep görünce devam ettim. Hep daha iyisini yapmak istedim. Teraryum içerisindeki malzemeleri boyayıp işlemeye başladım. Çevre illerden çok fazla talep aldım. Türkiye'nin birçok iline hatta Almanya'ya dahi yaptığım ürünleri gönderdim. Öncelikle müşteri memnuniyetini ön planda tuttum. Bu işi yaparken de keyif alıyorum. Ayrıca yaptığım ürünlerin Adıyaman'a da katkı sağlamasını istiyorum. Bunun için de cam süs eşyası bölümünde Gaziantep'te üç ay eğitim aldım. Eğitimin bana çok faydası oldu. Adıyaman'da bu tür sanatı yapan kişi yok. Kurs sonunda aldığım belge sayesinde Halk Eğitim Merkezi'ne başvuru yaptım."

Cam fanus içerisinde Nemrut, Cendere Köprüsü gibi kente özgü tarihi mekanları tanıtmaya çalıştığını dile getiren Güleç, "Sosyal medya üzerinden açtığım sayfa ile ürünlerimi müşterilerime gönderiyorum. Zaten bir müşterime ürünü sattığım zaman arkası geliyor. Müşteriler de işçiliğime güveniyor. Bir ürünü en az bir saatte hazırlıyorum. 100 liraya satıyorum." diye konuştu.

Güleç'in yengesi Esra Koparal ise üç yıldan bu yana yengesinin teraryum işiyle uğraştığını belirterek, "Bizler de kendisine katkıda bulunduk. Çevremizdeki insanlara gelip sipariş almaları konusunda bu işi anlatıyoruz. Kendisi bu işte çok başarılı. Özellikle de özel günlerde siparişleri yetiştiremiyor. Ev kadınlarının böyle işlerle uğraşması çok güzel." diye konuştu.