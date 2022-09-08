D.B. isimli şahsın evinde yapılan aramada çalınan 2 adet televizyon ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucu televizyonları satan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerden T.D. isimli şahıs yakalandı. Çalıntı televizyonların satıldığı D.B. isimli şüpheli ile birlikte gözaltına alındı.

Olay, Tut ilçesinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. İki hafta önce işyerinden 2 adet televizyon çalındı. Hırsızlık olayını aydınlatmaya yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri, Tut İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yapılan titiz çalışmalar neticesinde çalınan televizyonların D.B. isimli şahsa satıldığı ve bu şahsın evinde olabileceği yönünde bilgi elde edildi.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Jandarma, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Televizyon hırsızları yakalandı - Son Dakika

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