Son Dakika Haberleri: Adıyaman'ın Tut İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ercan...

Adıyaman'ın Tut İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ercan...

1 saat önce

Adıyaman'ın Tut ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ercan Öncebe kazandı.

Adıyaman'ın Tut İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ercan..., System.String[]
Adıyaman'ın Tut ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ercan Öncebe kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Öncebe 1221, CHP adayı Mehmet Kılıç 1038, MHP adayı Hasan Şahan 158 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:11 Kaynak: AA

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