Adıyaman'ın Tut İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ercan...
1 saat önce
Adıyaman'ın Tut ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ercan Öncebe kazandı.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ercan Öncebe kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Öncebe 1221, CHP adayı Mehmet Kılıç 1038, MHP adayı Hasan Şahan 158 oy aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:11 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
Son Dakika! Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık