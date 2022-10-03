Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

03.10.2022 22:34

Adıyaman'ın Tut ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde Y.D'ye ait bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

Ekipler şüpheliye ait evde yaptıkları aramada, 2 kilo 480 gram esrar, 1 kök hint kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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