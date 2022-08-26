Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Kaşlıca (Enişdere) köyünde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir kişinin evine giren kişiler evde bulunan altın ve ziynet eşyalarını çaldı. Hırsızlık olayının aydınlatmak için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Tut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince planlı ve titiz çalışma yürütüldü.

Jandarma olayı gerçekleştirdiği şüphesiyle 5'i kadın 3'ü erkek toplam 8 kişi gözaltına aldı. Yapılan arama sonucu evden çalınan bilezikler, kolyeler, altınlar ve diğer ziynet eşyaları bulunarak sahibine teslim edildi.

Yakalanan 8 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilirken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli şahıs ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - ADIYAMAN