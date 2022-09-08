Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

08.09.2022 11:10
Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezindeki bir dinlenme tesisinde hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucunda şüphelileri tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda T.D. ile D.B. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan şüphelilerin çaldığı iki televizyon işletme sahibine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Başkan ve il genel meclisi üyesine saldıranları bulmak için 65 kişilik özel ekip kuruldu Başkan ve il genel meclisi üyesine saldıranları bulmak için 65 kişilik özel ekip kuruldu Televizyon hırsızları yakalandı Televizyon hırsızları yakalandı
Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:26 Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürmüştü! O baba, mahkemede konuştu: Allah'tan af diliyorum
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 15:43:00. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement