Adıyaman'ın Tut ilçesinde Kovid-19 vakaları sıfırlandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Tut ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının sıfırlandığı açıklandı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 10 günlük vaka görülmemesinin ardından dün itibarıyla vaka sayılarının sıfırlandığı belirtildi.

İlçe Kaymakamı Muhammet Tugay, vaka sayılarının sıfırlanması dolayısıyla başta sağlık çalışanları, emniyet ve jandarma teşkilatı, denetim ekipleri ve süreçte kamu görevlilerine destek olan sivil toplum kuruluşları temsilcilerine teşekkür etti.

Açıklamada, alınan tedbirlerde herhangi bir esnekliğe gitmeden, genelgeler doğrultusunda denetimlerin devam edeceği, vatandaşların tedbirlere uyması gerektiği belirtildi.