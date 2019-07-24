Son Dakika Haberleri: Adıyaman'ın yeni yerleşim alanlarında altyapı çalışması
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'ın yeni yerleşim alanlarında altyapı çalışması

42 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin belli noktalarında yeni imara açılan yerlerde altyapı hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın yeni yerleşim alanlarında altyapı çalışması, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin belli noktalarında yeni imara açılan yerlerde altyapı hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde Yeni Mahalle, Bahçecik ve Siteler mahallelerinde yeni açılan sokaklara içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapıldı. Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, şehrin değişik noktalarında yeni açılan sokaklarda altyapı hattı döşeme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Ekiplerimiz Yeni Mahalle'de açılan yeni sokaklarda içme suyu şebekesi döşeme çalışması, Bahçecik ve Siteler Mahallelerinde yeni açılan sokaklarda da kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu noktalardaki çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak önemli bir hizmeti daha yerine getirmiş olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı Yurt dışında yaşayan Türklere müjde! ABD'li girişimciler taşınabilir taharet musluğu yaptı Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge diplomasisi: Münbiç ve Tel Abyad

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 14:37:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'ın yeni yerleşim alanlarında altyapı çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]