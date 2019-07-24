Adıyaman'ın yeni yerleşim alanlarında altyapı çalışması
42 dakika önce
Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin belli noktalarında yeni imara açılan yerlerde altyapı hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin belli noktalarında yeni imara açılan yerlerde altyapı hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi.
Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde Yeni Mahalle
, Bahçecik
ve Siteler mahallelerinde yeni açılan sokaklara içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapıldı. Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, şehrin değişik noktalarında yeni açılan sokaklarda altyapı hattı döşeme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Ekiplerimiz Yeni Mahalle'de açılan yeni sokaklarda içme suyu şebekesi döşeme çalışması, Bahçecik ve Siteler Mahallelerinde yeni açılan sokaklarda da kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu noktalardaki çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak önemli bir hizmeti daha yerine getirmiş olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN
Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı Yurt dışında yaşayan Türklere müjde! ABD'li girişimciler taşınabilir taharet musluğu yaptı Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge diplomasisi: Münbiç ve Tel Abyad