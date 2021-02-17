Adıyaman'ın Zey köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Zey köyündeki okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim hizmetlerine karantina süresince ara verilmesine karar verildi" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Adıyaman merkez ilçesine bağlı Zey köyünde 16.02.2021 tarihinde ikiden fazla hanede (Covid-19) vakası görüldüğünden 17.02.2021 tarihinden itibaren Adıyaman merkez ilçesine bağlı Zey köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

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