Adıyaman inanç turizminden aldığı payı artırmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman inanç turizminden aldığı payı artırmak istiyor - Son Dakika

Adıyaman inanç turizminden aldığı payı artırmak istiyor

6 saat önce

Adıyaman, sahabe Safvan Bin Muattal'ın kabriyle inanç turizminden daha fazla pay almak istiyor.

Adıyaman, sahabe Safvan Bin Muattal'ın kabriyle inanç turizminden daha fazla pay almak istiyor.

Samsat ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Safvan Bin Muattal'ın kabrinin yanı başında külliye ve cami inşa ediliyor. Cami ve külliyenin yapımı tamamlandığında bölgenin çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

Samsat Müftüsü Metin Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin inanç turizminde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de kabri kesin olarak bilinen iki sahabeden biri olan Safvan Bin Muattal'ın kabrinin ilçede bulunduğuna işaret eden Kara, Safvan Bin Muattal'ın o dönem Medine'yi terk ederek Adıyaman ve bölge illerde İslam karşıtlarına karşı cihat ettiğini ifade etti.

Safvan Bin Muattal'ın Müslüman olduktan sonra Hazreti Muhammed ile Hendek Savaşı'na kendi kabilesiyle katılarak kahramanlık gösterdiğini aktaran Kara, sahabenin ömrünün 40 yılını bu topraklarda geçirdiğini kaydetti.

Safvan Bin Muattal'ın kabrinin geçen yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini belirten Kara, çevre illere gelen yerli ve yabancı turistlerinde Muattal'ın kabrini ziyaret etmeye davet etti.

Çevre illere gelen ziyaretçileri Adıyaman'a Safvan Bin Muattal'ın kabrini ziyaret etmeye davet eden Kara, "Gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelen ziyaretçilerimiz burada karşılamaya hazırız." diye konuştu.

Adıyaman inanç turizminden aldığı payı artırmak istiyor

Adıyaman, Samsat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 29'a yükseldi İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 21:46:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman inanç turizminden aldığı payı artırmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]