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Adıyaman incir ağacından düşen kadın yaralandı

1 saat önce

İncir ağacından düşen kadın yaralandıAdıyaman'da, meyve toplamak için çıktığı incir ağacından düşen Nebahat Polat (50), yaralandı.

Adıyaman incir ağacından düşen kadın yaralandı, System.String[]

İncir ağacından düşen kadın yaralandı

Adıyaman'da, meyve toplamak için çıktığı incir ağacından düşen Nebahat Polat (50), yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nebahat Polat evinin bahçesinde bulunan incir ağacına çıktı. Polat, incir topladığı esnada dengesini yitirerek toprak zemine düştü. Yaralanan Polat, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından özel hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:02 Kaynak: DHA
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