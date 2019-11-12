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Adıyaman inşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı

6 saat önce

İnşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandıAdıyaman'da çalıştığı inşaatın ikinci katındaki iskeleden düşen Abdulvahap Kartal yaralandı.

İnşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı

Adıyaman'da çalıştığı inşaatın ikinci katındaki iskeleden düşen Abdulvahap Kartal yaralandı.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Ataköy köyünde meydana geldi. Ev inşaatının 2'nci katında çalışan Abdulvahap Kartal, dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer inşaat işçilerinin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal'ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kartal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman inşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı

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Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:01 Kaynak: DHA
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