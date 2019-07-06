ADIYAMAN İnşaattan düşen işçi yaralandı
1 saat önce
İnşaattan düşen işçi yaralandıAdıyaman'da, çalıştığı inşaatın ikinci katında dengesini kaybederek düşen kalıpçı ustası yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:06 Kaynak: DHA
İnşaattan düşen işçi yaralandı Adıyaman
'da, çalıştığı inşaatın ikinci katında dengesini kaybederek düşen kalıpçı ustası yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Gölbaşı
Caddesi üzerinde meydana geldi. Yapımı süren 4 katlı inşaatın 2'inci katında çalışan İbrahim Örüncü(20), üstünde bulunduğu iskeleden dengesini kaybederek aşağı düştü. Örüncü, düştüğünü gören diğer inşaat işçilerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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