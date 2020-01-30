Adıyaman İnsani Yardım Derneğinden depremzedelere yardım - Son Dakika

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere battaniye ve gıda yardım malzemesi gönderildi.

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut İzci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem anında İHH arama kurtarma ekibinden 20 kişilik ekiple bir kamyon battaniye ve bir kamyon da su olmak üzere deprem bölgesine gittiklerini söyledi.

Battaniyeleri kaymakamlık ve AFAD aracılığıyla depremzedelere ulaştırdıklarını ifade eden İzci, "Malatya'nın Doğanyol ilçesi ve Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesine gittik. Orada çalışmalarımızı tamamladık. Deprem bölgesine giden ilk ulaşan sivil arama kurtarma ekibi olarak Elazığ AFAD ekibi ile beraber depremden hemen sonra enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına başladık." dedi.

Ekiplerin Adıyaman'a döndüklerini anlatan İzci, ekiplerin Malatya ve Elazığ'da çok ciddi çalışmalar yaptığını, Adıyaman ekibinin 6 kişiyi deprem bölgesinde enkaz altında çıkarılmasında yardımcı olduğunu kaydetti.

İzci, depremzedelere bin kişilik battaniye ve gıda malzemesi gönderildiğini ayrıca Adıyaman halkından yardım yapmak isteyen vatandaşları İHH'ya beklediklerini ifade etti.

Depremden önce İdlip kenti için yardım kampanyası başlattıklarını ancak depremden dolayı toplanan yardımların yarısını Elazığ ve Malatya'ya gönderdiklerini anlatan İzci, "Öncelik her zaman kendi vatandaşımızdır. Özellikle, battaniye ve gıda malzemelerini deprem bölgesine ulaştırdık." dedi.

İHH arama kurtarma gönüllüsü ve din görevlisi Muhammed Kemal Ballı ise deprem anında 20 kişilik ekip ile deprem bölgesine ulaşıp çalışmalara başladıklarını söyledi.

Göçük altında kalan 6 vatandaşı çıkardıklarını dile getiren Ballı, "Enkaz altında kalan bir vatandaşımızı kurtarma çalışmasında elimi sessizlik sağlanması için havaya kaldırdım. Orada sesin duyulduğunda çok mutlu oldum. Bir vatandaşın daha yaşamasının vermiş olduğu mutluluk tarif edilemez. Deprem bölgesinde toplumun her kesimi oradaydı." şeklinde konuştu.