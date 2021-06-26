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Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği açıldı - Son Dakika

Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği açıldı

26.06.2021 18:30
Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği açıldı, System.String[]

İnternet medyasında yer alan gazeteciler Adıyaman İnternet Gazeteciler Derneğini açtı.

İnternet medyasında yer alan gazeteciler Adıyaman İnternet Gazeteciler Derneğini açtı.

Kurucu Başkanlığını Mehmet Cihan Akbilek'in yaptığı Adıyaman İnternet Gazeteciler Derneğinin açılış töreni düzenlendi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ile gazeteciler açılışa katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Mehmet Cihan Akbilek, sadece bir gazeteci derneği açmadıklarını ayrıca buranın gazeteci yetiştiren bir okul olacağını belirterek, vatanına, milletine bağlı doğruları yazan bir medya çatısı olacaklarını söyledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, medyanın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önemli olduğunu belirterek, "Basın yasama, yargı, yürütmeden sonra 4. Kuvvettir. Vatandaşımızın doğ4ru bilgilendirilmesi diğer erkler kadar önemlidir. Vatandaş doğru bilgilendirilmesinde gazetecilerin görevi çok büyüktür" dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, "Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneğinin hayırlı hizmet vermesini temenni ediyorum. Basının gerek toplumsal, gerekse siyasal hayatta, ne kadar önemli olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Doğru haber verme, objektif yayınlar yapmak, kentlerin büyümesinde kalkınmasında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizlerin gözü kulağı olan basın aracılığıyla toplumun her kesimine ulaşmada bizlere yardımcı oluyorlar. Basın yayın ahlak kurallarına uygun bir şekilde Adıyaman basını güçleniyor" diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, basın ahlak ve ilkelerinin öneminden bahsederek, yapıcı eleştirilerin yöneticilere her zaman doğru yolu göstereceğini kaydetti.

Kılınç, "Yapıcı eleştiriler her zaman doğruları bulmanızı sağlar. Ancak toplum üzerinde yanlış algı oluşturmak için yapılan kasıtlı haberler meslek ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu noktada basının ne kadar emek yoğun bir sektör olduğunu biliyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, "Adıyaman İnternet Gazeteciler Derneği'nin kutluyorum. Bu çatı altında hayırlı işler yapmalarını temenni ediyorum. Biz siyasetçilerin her zaman sizin yapıcı eleştirilerinize ihtiyacımız var" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında açılış kurdelesi kesildi. - ADIYAMAN

Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği açıldı
Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği açıldı

Mahmut Çuhadar, AK Parti, İnternet, Adıyaman, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği açıldı - Son Dakika


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