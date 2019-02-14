Son Dakika Haberleri: Adıyaman İş Yerinde Başlayıp, Sokakta Süren Kavga Kamerada

Adıyaman İş Yerinde Başlayıp, Sokakta Süren Kavga Kamerada

1 saat önce

İş yerinde başlayıp, sokakta süren kavga kameradaMahir ALAN ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da aralarında daha önceden husumet bulunan 2 kişi, tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu.

Adıyaman İş Yerinde Başlayıp, Sokakta Süren Kavga Kamerada, System.String[]
İş yerinde başlayıp, sokakta süren kavga kamerada

Mahir ALAN ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da aralarında daha önceden husumet bulunan 2 kişi, tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Kavga anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kavga, öğle saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Oturakçılar Pazarı'nda tespih satışı yapan Ayhan S., iş yerine gelen ve aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada iş yerinin camları kırılırken, çarşı ise savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırarak 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga anı ise işyerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

DHA-Güvenlik - Türkiye- Adıyaman - Mahir ALAN

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:47 Kaynak: DHA

DHA, Adıyaman, kavga, 3. Sayfa
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