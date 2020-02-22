Adıyaman istanbul'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman istanbul'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman istanbul'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

20 dakika önce

İstanbul'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandıADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde 3 yıl önce otomobilde Ramazan Aslan'ı öldürmekten aranan K.K., İstanbul'da yakalandı.

İstanbul'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde 3 yıl önce otomobilde Ramazan Aslan'ı öldürmekten aranan K.K., İstanbul'da yakalandı. Adıyaman'a getirilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 22 Ekim 2017 tarihinde, 34 FPE 80 plakalı otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Ramazan Aslan hayatını kaybetti, Hasan Aslan ise yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tarafından oluşturulan özel ekip cinayet şüphelisi K.K.'nin peşine düştü. Ekip olayı gerçekleştiren şüphelinin İstanbul'un Başakşehir ilçesinde olduğunu belirleyerek operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan K.K., yapılan işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman istanbul'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

Ramazan Aslan, Adıyaman, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:21 Kaynak: DHA
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