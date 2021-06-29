Adıyaman Jandarma Özel Harekat Timleri El-Bab'tan döndü - Son Dakika

Türk Bayrakları ile karşılanan askeri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt , İl Jandarma Komutanlığı personeli ile aileler karşıladı. Karşılamada duygusal anlar yaşandı. - ADIYAMAN

Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi

5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil