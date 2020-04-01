ADIYAMAN Jandarma, yaşlı kadının ilaçlarını 'drone' ile bahçesine bıraktı - Son Dakika

ADIYAMAN Jandarma, yaşlı kadının ilaçlarını 'drone' ile bahçesine bıraktı

Jandarma, yaşlı kadının ilaçlarını 'drone' ile bahçesine bıraktıADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan Nazife Oruç'un (70) ilaçları jandarma tarafından drone ile evinin bahçesine bırakıldı.

Jandarma, yaşlı kadının ilaçlarını 'drone' ile bahçesine bıraktı ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan Nazife Oruç'un (70) ilaçları jandarma tarafından drone ile evinin bahçesine bırakıldı. Havutlu köyünde yalnız yaşayan Nazife Oruç, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindekilere uygulanan dışarı çıkma yasağından ötürü biten ilaçlarını alamadı. Dışarı çıkamayan Oruç ilaçlarını alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri yaşlı kadının kullandığı ilaçları eczaneden temin etti. Köye giden jandarma, yaşlı kadının Aksu Çayının karşı yakasındaki evine ilaçları drone yardımıyla ulaştırdı. Drone ile ilaçlarını alan Oruç, jandarmaya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı

43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de "Kovid-19" denetiminde uzun araç kuyruğu oluştu

Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu

İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?