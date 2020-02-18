Adıyaman kablo hırsızlığı internet kesilince ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman kablo hırsızlığı internet kesilince ortaya çıktı - Son Dakika

Adıyaman kablo hırsızlığı internet kesilince ortaya çıktı

6 saat önce

Kablo hırsızlığı internet kesilince ortaya çıktıADIYAMAN'da, mahallede yaşanan internet kesintisini onarmak için bölgeye giden bakım ekipleri, internet kablolarının kesilip, çalındığını belirledi.

Kablo hırsızlığı internet kesilince ortaya çıktı

ADIYAMAN'da, mahallede yaşanan internet kesintisini onarmak için bölgeye giden bakım ekipleri, internet kablolarının kesilip, çalındığını belirledi. İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, kabloları çaldığı belirlenen 6 çocuğu gözaltına aldı. Olay, öğlenden sonra, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Paşa Caddesi'ndeki birçok aboneden internetin kesildiği şikayeti üzerine firma yetkilileri bölgeye bakım ekibi yolladı. Ekipler yaptıkları kontrollerde piyasa değeri yaklaşık 7 bin TL olan internet kablolarının kesilip, çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis yaptığı çalışmalarda kabloları, hareketlerinden şüphelendikleri 6 çocuğun çaldığını tespit etti. Polisten kaçmaya çalışan çocuklar yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman kablo hırsızlığı internet kesilince ortaya çıktı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beyoğlu'nda profesörün cipine giren hırsız: Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız
Yargılandığı davadan 18 yıl ceza alan sanık adliyeden kaçmaya çalıştı 12 yıl hapis cezası olan eski belediye başkanı, sahte kimlikle yakalandı Kosova'da cinnet getiren polis memuru, ailesini öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 00:36:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman kablo hırsızlığı internet kesilince ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]