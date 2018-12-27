Adıyaman Kadın Kuaförü Tülay, Odunlukta Kendisini Astı
1 saat önce
Adıyaman'da, kadın kuaförü Tülay G. (25), ailesiyle beraber yaşadığı evin odunluğunda tavana bağladığı iple kendini asarak intihar etti.
Adıyaman'da, kadın kuaförü Tülay G. (25), ailesiyle beraber yaşadığı evin odunluğunda tavana bağladığı iple kendini asarak intihar etti.
Olay, dün gece Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kadın kuaföründe çalışan Tülay G., ailesiyle birlikte yaşadığı evde yalnız başınayken, odunlukta kendisini iple tavana astı. Bir süre sonra eve gelen aile, kızlarını asılı halde bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tülay G.'nin yaşamını yitirdiği saptandı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tülay G.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Polis, Tülay G.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:44 Kaynak: DHA
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