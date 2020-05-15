ADIYAMAN Kahta'da, 2 yerleşim yerinde karantina süresi uzadı - Son Dakika

ADIYAMAN Kahta'da, 2 yerleşim yerinde karantina süresi uzadı

Kahta'da, 2 yerleşim yerinde karantina süresi uzadıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, daha önce karantinaya alınan 1 bölge ile 1 sokakta yeni koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine süre uzatıldı.

Kahta'da, 2 yerleşim yerinde karantina süresi uzadı ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, daha önce karantinaya alınan 1 bölge ile 1 sokakta yeni koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine süre uzatıldı. Kahta Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kahta ilçesinde daha önce koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantinaya alınan Cumhuriyet Mahallesi 1305, 1302 ve 1303. sokak aralığında kalan bölgesinde ve Turgut Özal Mahallesi 7009 nolu sokakta yeni vakaların görüldü. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina tedbirleri sona eren sokaklarda yeni vakaların çıkması nedeniyle süre 14 gün daha uzatılmasına karar verildi" denildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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