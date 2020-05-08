Adıyaman Kahta'da hafif ticari araç devrildi 4 yaralı - Son Dakika

Kahta'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yol kenarındaki toprak alana devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Kahta- Adıyaman Karayolu'nda meydana geldi. Mehmet Akatay yönetimindeki 34 VJ 8240 plakalı hafif ticari araç, Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki toprak alana devrildi. Kazada sürücü Mehmet Akatay ile beraberinde bulunan Abdu El-Ali, Erdal Yalçın ve Mehmet Sait Kızıl yaralandı.

Yaralılar ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.