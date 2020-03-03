Adıyaman kahta'da, idlib şehitleri için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman kahta'da, idlib şehitleri için yürüyüş düzenlendi

6 saat önce

Kahta'da, İdlib şehitleri için yürüyüş düzenlendiADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İdlib'de şehit düşen askerler için yürüdü, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Kahta'da, İdlib şehitleri için yürüyüş düzenlendi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İdlib'de şehit düşen askerler için yürüdü, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

İlçedeki DEDAŞ kavşağından başlayan yürüyüş 100. Yıl parkında son buldu. Yürüyüşe; Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, AK Parti ilçe başkanı Bedir Yeni, STK üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sık sık 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan kalabalık yürüyüş sonunda Kahta Müftüsü Rıfat Çevik tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından hep birlikte dua etti.

Adıyaman kahta'da, idlib şehitleri için yürüyüş düzenlendi

İdlib, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:30 Kaynak: DHA
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