Adıyaman Kahta'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
45 dakika önce
Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıAdıyaman'ın Kahta ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kahta
'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Adıyaman
'ın Kahta ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kahta- Siverek
yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre; Cabir Çakır yönetimindeki 34 GNK 07 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Osman Bozan yönetimindeki 02 AP 011 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil sürücülerinin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada otomobillerde bulunan Fazilet Çakır (16) ile Mehmet Bozan (38) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis
kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:28 Kaynak: DHA
10 İlde Yılın Son Günü Okullar Tatil Edildi!
Çıkarıldığı Mahkemece Serbest Bırakılan DEAŞ'lı Ayşenur İnci, Başsavcılığın İtirazı Üzerine Tutuklandı
Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı
Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Hırsız İş Başındaydı