ADIYAMAN Kahta'da, otomobil devrildi 3 yaralı - Son Dakika

Kahta'da, otomobil devrildi: 3 yaralı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolununda meydana geldi. Yusuf Çevik yönetimindeki 02 KA 595 plakalı otomobil, ilçe çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sezgin Dinçer ve Abdurrahim Aydın yaralandı. Yaralılar. kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:34 - Kaynak: DHA
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