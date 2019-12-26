Adıyaman kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı 2 yaralı

6 saat önce

Kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kahta- Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Esendere köyü yakınlarında Bedir Layık (38) idaresindeki 63 VB 878 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen sürücüsü öğrenilemeyen 20 B 7135 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücü Layık ile minibüste bulunan Mustafa Çiftçi (52) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı 2 yaralı

Diyarbakır, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:35 Kaynak: DHA
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