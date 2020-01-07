Adıyaman kahta'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman kahta'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman kahta'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kahta- Siverek karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Erol Kaplan (24) yönetimindeki 34 LL 0707 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Furkan Zencirci (18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Adıyaman kahta'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Siverek, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ölümden kıl payı kurtuldu
Yerli otomobil için aylık 4 bin 500 lira bursla doktoralı mühendisler yetiştirilecek! Yerli otomobil iki mahalleyi uçurdu! Arazilerine değer biçemiyorlar İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi

Son Dakika Haberleri
01:30 Sivas tipide mahsur kalanları özel idare ekipleri kurtardı - Son Dakika
01:22 Japonya'dan ABD'ye daha yoğun diplomasi çağrısı - Son Dakika
01:16 ABD'nin Massachusetts eyaleti ilk Müslüman kadın belediye başkanını seçti - Son Dakika
01:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da - Son Dakika
01:05 Cumhurbaşkanı erdoğan istanbul'da - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 01:47:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman kahta'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]