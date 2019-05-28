Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN KAHTA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 3 YARALI

ADIYAMAN KAHTA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 3 YARALI

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sanayi Sitesi kavşağında Yakup Işık (42) yönetimindeki 02 AAP 033 plakalı otomobil ile Rıfat Çabas'ın (41) kullandığı 02 AAP 106 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mahmut Mert Aladağ, yaralandı.Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Yakup Işık, ilk müdahale sonrası Adıyaman'a sevk edildi.
ADIYAMAN KAHTA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 3 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:23 Kaynak: DHA
Kahta, Adıyaman, Güncel
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