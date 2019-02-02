Adıyaman Kahta Karayolunda Sis
1 saat önce
Adıyaman Kahta karayolunda sabah saatleri itibariyle yoğun sis etkili oldu.
Adıyaman Kahta karayolunda sabah saatleri itibariyle yoğun sis etkili oldu.
Adıyaman Kahta karayolu Beşpınar ve Havalimanı bölgesinde yoğun sis oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler karayolunda araçların hızını düşürerek, daha dikkatli ilerledi.
Etkili olan sis yaklaşık 3 saat sonra tamamen dağıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:27 Kaynak: İHA
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