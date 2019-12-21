Adıyaman kahta'nın son semercisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman kahta'nın son semercisi - Son Dakika

Adıyaman kahta'nın son semercisi

6 saat önce

Kahta'nın son semercisiAdıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan Aziz Güngörmez (70), 50 yıldır baba mesleği semerciliği yapıyor.

Kahta'nın son semercisi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan Aziz Güngörmez (70), 50 yıldır baba mesleği semerciliği yapıyor. Güngörmez, ilçedeki son semerci olarak mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Teknolojinin yaygınlaşması ve semere olan ihtiyacın yok olmasıyla, Kahta'da bir zamanlar sayıları 20 olan semerciler, tek tek kepenk kapatmak zorunda kaldı. Yarım asırdır babadan kalma semerciliği yapmaya devam eden ilçedeki son semerci Aziz Güngörmez, mesleğin kendisinden sonra ilçede tarihe karışacak olmasına üzülüyor. Semercilikle 8 çocuk büyüten Aziz Güngörmez, babasından öğrendiği 50 yıldır mesleği yaşatmaya çalıştığını belitti. Aziz Güngörmez, Semercilik mesleğim babamdan kalan bir meslek. Eskiden semercilik mesleği güzel bir işti, hayvanlarını vatandaşlar semerciler çarşına getirirlerdi. Çırak yoktu, sadece ben ve babam çalışırdık. Havyalar çoktu, araba az olduğundan dolayı işlerimiz çok iyiydi, ama şimdi arabaların çok olmasında dolayı sadece köylerden belirli kişiler gelip semer yaptırıyor. Eski zamanlarda ayda 10-15 adet semer yapardık, şimdi kimse kalmadı. Sadece biz kaldık. Araba, taksi, traktör bir şey yokken çok kıymetli bir meslekti. Biz o zamanlar işlerimizi yetiştiremezdik. Şimdi her şey makineleşince biz de geride kaldık. Semercilik işini yapan 20 dükkandan sadece ben kaldım, ben de babamı mesleğimi ayakta tutabilmek için çabalıyorum şeklinde konuştu.

Adıyaman kahta'nın son semercisi

Adıyaman, Araba, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahta'nın son semercisi, mesleğini yaşatmaya çalışıyor
CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son Dakika Haberleri
19:16 Çevre bakanı kurum kirazlıtepe konutlarında inceleme yaptı - Son Dakika
19:16 Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
19:15 Bodrum'da "Nartugan" kutlaması - Son Dakika
19:10 Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti - Son Dakika
19:05 Kargı'da öğrencilere terör konferansı - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 19:20:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman kahta'nın son semercisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]