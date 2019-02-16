Adıyaman Kahta Sise Teslim Oldu
41 dakika önce
Kahta sise teslim olduAdıyaman'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Kahta
sise teslim oldu Adıyaman
'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Kahta'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı 20 metreye kadar düştü. Trafikte aksamalara neden olan sis nedeniyle polisler yollarda önlem aldı. İlçeyi kaplayan sis tabakasının yağması beklenen yağmurla dağılması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:45 Kaynak: DHA
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