Son Dakika Haberleri: Adıyaman Kahta Sise Teslim Oldu

Adıyaman Kahta Sise Teslim Oldu

41 dakika önce

Kahta sise teslim olduAdıyaman'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Kahta sise teslim oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Kahta'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı 20 metreye kadar düştü. Trafikte aksamalara neden olan sis nedeniyle polisler yollarda önlem aldı. İlçeyi kaplayan sis tabakasının yağması beklenen yağmurla dağılması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:45 Kaynak: DHA

Adıyaman, Sabah, Kahta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Havalimanlarındaki Güvenlik Kontrol Noktalarında, Aranmalara Engel Olanlara 2 Bin 832 TL Ceza Kesilecek İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı

Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Oğlumu Tekrar Şehit Verdim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 13:26:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman Kahta Sise Teslim Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]