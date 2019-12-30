Adıyaman Valiliği himayesinde İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın koordinesinde "Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi.

Kentteki özel bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, ülke, devlet ve kurumların geleceğe dönük planlar yaptığını belirterek, "Önemli olan bu planları eyleme dönüştürmek ve bunu somut hedeflere dönüştürdükten sonra da takibini yapmaktır. Dünya nereye gidiyor, Türkiye bu konjonktürde ne yapamaya çalışıyor, Türkiye'nin içerisindeki iller ve kurumlar nasıl bir adımın içinde olmak istiyor? Herkesin bir hedefi ve bu hedef doğrultusunda emeği ve gayreti var. Bu çalıştay bizleri çok mutlu etti. Ne yaptığımızı bilmemiz ve önümüze hedef koymamız gerekiyor. " dedi.

Vali

Aykut Pekmez de kentteki herkesin ortak paydasının Adıyaman olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Adıyaman için neler yapabiliriz, ekonomisini, yaşama koşullarını sosyal anlamda nasıl daha da geliştirebiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadar Adıyaman'a güzel hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Son 15-16 yılda Adıyaman'a 10 milyarlık bir yatırım yapıldığını görüyoruz. Teknoloji ile yaşama koşulları ve insanların beklentileri de her geçen gün değişiyor. Bu nedenle yeni hizmetler ve yeni ihtiyaçlar doğuyor. Geleceği iyi planlamamız gerekiyor. İnsanlarımıza hizmet etmek için öncelikle sorunları tespit etmemiz gerekiyor. Bu çalıştayın başlangıç süreci yaklaşık 6 ay önce başladı. Öncelikle 8 adet sektörler bazında platform oluşturduk. Sorunları ve ihtiyaçları belirlemek için sektörler bazındaki toplantılarımızı ilgili paydaşlarla gerçekleştirdik."

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ise amaçlarının kentin sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi olduğunu ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından çalışma metodolojisi ve anket sonuçları değerlendirildi.

Çalışma kapsamında elde edilen tüm veri ve bilgilerin analiz edilmesinin ardından Adıyaman'ın kalkınma ve gelişme sürecini hızlandırmak ve sürdürülebilir kılmak için kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı tetikleyecek stratejik sektörler belirlendi.

İki oturum şeklinde gerçekleşen, kamu ve özel sektörden temsilcilerin katılım sağladığı çalıştayda, strateji çalışmaları ile elde edilen bulgular paylaşıldıktan sonra katılımcılardan strateji ve eylem planı dokümanı için somut fikir ve öneriler toplandı.

Çalıştaya, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, iş adamları ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.