Adıyaman Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı 1 Yaralı

Adıyaman'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.



Abdulkadir Kop yönetimindeki 02 FS 924 plakalı motosiklet ile Şahin Arslan'ın kullandığı 02 RA 416 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Kop, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Abdulkadir Kop'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor

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