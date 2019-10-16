Son Dakika Haberleri: Adıyaman kanadı kırık yavru kızıl şahin tedaviye alındı
Son Dakika Güncel Adıyaman kanadı kırık yavru kızıl şahin tedaviye alındı

Adıyaman kanadı kırık yavru kızıl şahin tedaviye alındı

1 saat önce

Kanadı kırık yavru Kızıl Şahin tedaviye alındıADIYAMAN'da mahalle muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, tarafından kanadı kırık olarak bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki yavru Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekiplerine teslim etti.

Kanadı kırık yavru Kızıl Şahin tedaviye alındı

ADIYAMAN'da mahalle muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, tarafından kanadı kırık olarak bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki yavru Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekiplerine teslim etti.

Turgut Reis Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, evlerinin terasında uçamayan yavru Kızıl Şahin buldu. Uçamayan şahini evinde besleyerek su veren Taş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şefliği'ne bildirdi. Yetkililer nesli tükenmekte olan yavru Kızıl Şahini alarak tedavisini yaptırmak üzere kurum veterinerine götürdü. Şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

Adıyaman kanadı kırık yavru kızıl şahin tedaviye alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Abdulkadir Geylani, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:46 Kaynak: DHA
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