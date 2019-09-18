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Adıyaman kanser hastasına, ambulans helikopter desteği

36 dakika önce

Kanser hastasına, ambulans helikopter desteğiADIYAMAN'da mide kanseri teşhisi konulan Ahmet Özer (68), ambulans helikopter ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü.

Kanser hastasına, ambulans helikopter desteği

ADIYAMAN'da mide kanseri teşhisi konulan Ahmet Özer (68), ambulans helikopter ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide kanseri tedavisi teşhisi konulan Ahmet Özer'in Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilmesine karar verildi. Ambulans Servisi Başhekimliği'nce görevlendirilen ambulans helikopter Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistine iniş yaptı. Kanser hastası Özer daha sonra ambulans helikopter ile tedavisi yapılmak üzere Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü.

Adıyaman kanser hastasına, ambulans helikopter desteği

Adıyaman, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:50 Kaynak: DHA
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