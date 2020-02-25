Adıyaman kar altındaki nemrut dağı'nı fotoğrafladılar - Son Dakika
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Adıyaman kar altındaki nemrut dağı'nı fotoğrafladılar

6 saat önce

Kar altındaki Nemrut Dağı'nı fotoğrafladılarADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bulunan Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'nı iki doğa tutkunu tarafından görüntülendi.

Kar altındaki Nemrut Dağı'nı fotoğrafladılar

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bulunan Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'nı iki doğa tutkunu tarafından görüntülendi.

Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan ve kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'na zorlu tırmanışın ardından Süleyman Özdüzen ve Cengil Aslan, kar altındaki devasa heykelleri görüntüledi.

Kar altındaki devasa heykelleri görüntüleyen Süleyman Özdüzen," Evet zorlu bir yürüyüşün ardından zirveye varmak gerçekten çok güzeldi. Devasa heykelleri ilk defa kar altında görüyorum. Tırmanmak zor oldu ama sonunda ise çok güzel ama kar kalınlığın 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'nda bulunan devasa heykeller ise yoktur. Hepsi kara gömülmüş şekildeydi."dedi.

Nemrut Dağı'nın kış turizmine açılmasını isteyen Cengil Aslan, ise şunları söyledi:

"Mükemmel bir görünüme sahipti. Gerçekten tırmanırken çok zorlandık fakat zirveye ulaşınca buna değdiğini anladım. Kar nedeniyle o devasa heykellerin hiç biri görünmüyor. Nemrut Dağı'ndan bakıldığında çok güzel bir manzara var. Doğa tutkunlarını, dağcıları buraya bekliyoruz."

Adıyaman kar altındaki nemrut dağı'nı fotoğrafladılar

Nemrut Dağı, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:50 Kaynak: DHA
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