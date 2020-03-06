Adıyaman kar maskeli soyguncu, marketten 10 bin liralık sigara çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman kar maskeli soyguncu, marketten 10 bin liralık sigara çaldı - Son Dakika

Adıyaman kar maskeli soyguncu, marketten 10 bin liralık sigara çaldı

6 saat önce

Kar maskeli soyguncu, marketten 10 bin liralık sigara çaldıADIYAMAN'da, kar maskeli kişi, levyeyle kapısını açtığı marketten 10 bin lira değerinde sigara çaldı.

Kar maskeli soyguncu, marketten 10 bin liralık sigara çaldı

ADIYAMAN'da, kar maskeli kişi, levyeyle kapısını açtığı marketten 10 bin lira değerinde sigara çaldı.

Olay, dün gece Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şahin, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kapının açık olduğunu, içerideki sigaraların çalındığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtlarda, kar maskeli bir kişinin levye ile kapıyı kırarak iş yerine girdiği, raflarındaki sigaraları alarak kaçtığını saptadı.

Polis, iş yerinden 10 bin lira değerinde sigara çalan şüphelinin eşkalini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Adıyaman kar maskeli soyguncu, marketten 10 bin liralık sigara çaldı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:21 Kaynak: DHA
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