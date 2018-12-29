Adıyaman Kar Nedeniyle Kapanan Yolları Açma Çalışmaları Sürüyor
1 saat önce
Adıyaman'ın içlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışma sürdürülüyor.
Adıyaman
'ın içlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışma sürdürülüyor.
2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle Gerger
, Sincik
ve Kahta
ilçeleri ile mezralarda yollar kapandı, bir çok köye ulaşım sağlanamadı. İl Özel İdare ekipleri tarafından yol temizleme ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:09 Kaynak: DHA
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