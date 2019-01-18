Son Dakika Haberleri: Adıyaman Kar Yolları Kapattı, Rahatsızlanan Kadın Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Adıyaman Kar Yolları Kapattı, Rahatsızlanan Kadın Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

50 dakika önce

Kar yolları kapattı, rahatsızlanan kadın helikopterle hastaneye sevk edildiADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde rahatsızlanan Remziye Uğur (66), sağlık ekipleri kar yağışı nedeniyle yolda kalınca, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Adıyaman Kar Yolları Kapattı, Rahatsızlanan Kadın Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi, System.String[]
Kar yolları kapattı, rahatsızlanan kadın helikopterle hastaneye sevk edildi

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde rahatsızlanan Remziye Uğur (66), sağlık ekipleri kar yağışı nedeniyle yolda kalınca, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Sincik'e bağlı Arıkonak köyünde meydana geldi. Köyde oturan tansiyon hastası Remziye Uğur rahatsızlanınca, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Harekete geçen sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığı için hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine 112 Acil Komuta Merkezi durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlık tarafından sevk edilen ambulans helikopterle köyden alınan Uğur, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Remziye Uğur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:47 Kaynak: DHA

Sincik, Kar, 3. Sayfa
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