Adıyaman Kar Yolları Kapattı, Rahatsızlanan Kadın Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi
50 dakika önce
Kar yolları kapattı, rahatsızlanan kadın helikopterle hastaneye sevk edildiADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde rahatsızlanan Remziye Uğur (66), sağlık ekipleri kar yağışı nedeniyle yolda kalınca, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Kar
yolları kapattı, rahatsızlanan kadın helikopterle hastaneye sevk edildi
ADIYAMAN'ın Sincik
ilçesinde rahatsızlanan Remziye Uğur (66), sağlık ekipleri kar yağışı nedeniyle yolda kalınca, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Sincik'e bağlı Arıkonak
köyünde meydana geldi. Köyde oturan tansiyon hastası Remziye Uğur rahatsızlanınca, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Harekete geçen sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığı için hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine 112 Acil Komuta Merkezi durumu Sağlık Bakanlığı
'na bildirdi. Bakanlık tarafından sevk edilen ambulans helikopterle köyden alınan Uğur, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürüldü. Tedaviye alınan Remziye Uğur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:47 Kaynak: DHA
Kötü Koku İhbarı Üzerine Eve Giren Polis, Yatak Bazası Altında Kadın Cesedi Buldu
Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak
Kocasının Düğününü Arkadaşından Duydu, Boşanmaktan Vazgeçti
Eşinin Başka Kadın ile Düğün Yaptığını Öğrenince Boşanmaktan Vazgeçti