Adıyaman Karadağ Ormanlık Alanında Yangın: Vatandaşlar Seferber Oldu - Son Dakika
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Adıyaman Karadağ Ormanlık Alanında Yangın: Vatandaşlar Seferber Oldu

05.08.2023 14:50

Adıyaman Karadağ ormanlık alanında çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Kadınlar şişelerle su taşırken, diğer vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinden getirdikleri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Adıyaman Karadağ ormanlık alanında devam eden yangın için vatandaşlar seferber oldu.

Yangın, Adıyaman Karadağ ormanlık alanında çıktı. Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilmişti. Ekiplerin zorlu arazi şartlarına rağmen orman yangınına müdahale çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Kimi kadınlar ekiplere şişelerle su taşırken, kimi vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinden getirdikleri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Adıyaman Karadağ Ormanlık Alanında Yangın: Vatandaşlar Seferber Oldu - Son Dakika


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