Son Dakika › Güncel › Adıyaman-kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı - Son Dakika
Adıyaman-kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı
6 saat önce
Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladıAdıyaman'da iki kişi arasında çıkan kavgada taraflardan birisi diğerini sokakta döner bıçağı ile kovaladı, yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:57 Kaynak: DHA
Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı
Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan kavgada taraflardan birisi diğerini sokakta döner bıçağı ile kovaladı, yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İki şüpheli arasında cadde ortasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada bir kişi belinden çıkardığı döner bıçağı ile tartıştığı kişiyi cadde ortasında kovaladı. Çevrede bulunanlar ellinde döner bıçağı olan kişiye müdahale etti. Diğer kişi ise olay yerinde kaçarak uzaklaştı. Döner bıçaklı kovalamaca ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika Yaralının yakınları görüntü çekmeye çalışan muhabirlere saldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu