Son Dakika Haberleri: Adıyaman kavşak isteyen köylüler yolu trafiğe kapattı
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Adıyaman kavşak isteyen köylüler yolu trafiğe kapattı

6 saat önce

Kavşak isteyen köylüler yolu trafiğe kapattıAdıyaman'da, yola kavşak yapılmasını isteyen köylüler yolu trafiğe kapattı.

Kavşak isteyen köylüler yolu trafiğe kapattı

Adıyaman'da, yola kavşak yapılmasını isteyen köylüler yolu trafiğe kapattı.

Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 25'nci kilometresinde bulunan Turuş ve Gümüşkaya köylerinin girişlerinde kavşak olmadığı için ters yönden gitmek zorunda kaldıklarını belirten köylüler yolu trafiğe kapattı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekiplerinin ikna etmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

Adıyaman kavşak isteyen köylüler yolu trafiğe kapattı

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:42 Kaynak: DHA
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