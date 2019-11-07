Adıyaman-kayseri polisinin aradığı şüpheli, adıyaman'da yakalandı
6 saat önce
Kayseri polisinin aradığı şüpheli, Adıyaman'da yakalandıKayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçlaması ile aranan N.Y., Adıyaman'da polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:44 Kaynak: DHA
Kayseri polisinin aradığı şüpheli, Adıyaman'da yakalandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçlaması ile aranan N.Y., Adıyaman'da polis tarafından yakalandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kayseri polisi tarafından PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık suçlaması ile aranan N.Y.'nin kentte olduğu belirledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri N.Y.'yi belirlenen adrese düzenlediği operasyon ile yakaladı. Şüphelinin işlemlerinin ardından Kayseri emniyetine teslim edileceği öğrenildi.
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