Adıyaman kendini karantinaya aldı - Son Dakika

Adıyaman'da ilçeler arası seyahat ve il merkezinden ilçelere seyahat yasaklandı.



Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile Adıyaman'a bağlı bütün ilçelere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Karar ile Adıyaman genelinde ilçeler arası toplu taşıma, özel araç, yaya gibi yapılacak tüm giriş çıkışlar 13 Nisan 2020 günü saat 24.00'ten itibaren 14 gün süre ile kısıtlandı. Karar doğrultusunda Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Adıyaman'ın giriş ve çıkış noktalarında uygulama başlattı.



İl merkezi ile ilçelerin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalarda acil çağrı merkezleri çalışanları, PTT, kargo şirketleri çalışanları, basın mensupları, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma, bakım merkezleri çalışanları, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, teşhis tedavi ve randevu ile sağlık birimlerine gitme, ikametine gitme durumunda olanlar, hastalık durumuna ait belgeyi, cenazeye ait bilgiler ve görevli olduklarına dair belgeye sahip olanlar ile seyahat belgesi olan kişilerin seyahatine izin veriliyor.



Belirtilen şartları taşımayan ve seyahat belgesi olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Alınan kararın 14 gün boyunca devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN