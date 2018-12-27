Adıyaman Kent Merkezinde Yağmur, Yüksek Kesimlerde Kar Hayatı Felç Etti
1 saat önce
ADIYAMAN kent merkezinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.
ADIYAMAN kent merkezinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar nedeniyle ise 72 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
Kent merkezinde bir haftadır etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, 77 ev ve iş yerini su bastı. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken, hem de evlere dolan suların tahliyesi için çalışma başlattı.
Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Kar
yağışı nedeniyle merkeze bağlı 17, Çelikhan
'da 14, Gerger
'de 19, Gölbaşı
'nda 1, Kahta
'da 2, Sincik
'te 19 olmak üzere toplam 72 köy ve mezranın yolu kapandı. İl Özel İdare ve belediye ekiplerinin, kapanan yolların açılması için çalışmarını sürdürüyor. - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:42 Kaynak: DHA
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