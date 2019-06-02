ADIYAMAN Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı-2
1 saat önce
ADIYAMAN Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı-2 (RÖPORTAJLAR)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:56 Kaynak: DHA
ADIYAMAN Kesmetepe
beldesinde oy verme işlemi başladı-2 (RÖPORTAJLAR)
(Tür: Yurt)
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Avaşin Basyan'a operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Anne ve kızına taciz mahalleyi ayağa kaldırdı! Linç edilmekten son anda kurtarıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi suya indirim yaptı