Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı-2
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ADIYAMAN Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı-2

1 saat önce

ADIYAMAN Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı-2 (RÖPORTAJLAR)(Tür: Yurt)

ADIYAMAN Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı-2 (RÖPORTAJLAR)
(Tür: Yurt)
ADIYAMAN Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı-2
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:56 Kaynak: DHA
Kesmetepe, Güncel
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