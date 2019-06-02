ADIYAMAN Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı
47 dakika önce
Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı (3)OY SAYIMINA BAŞLANDIAdıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesinde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi bitti.
Kesmetepe
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:43 Kaynak: DHA
beldesinde oy verme işlemi başladı (3)
OY SAYIMINA BAŞLANDI Adıyaman
'ın Besni
ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesinde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi bitti. 5 adayın yarıştığı seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sürenin dolmasının ardından görevliler tarafından açılan sandıktaki oyların sayımına başlandı.
Adıyaman'da bayramların vazgeçilmezi olan taplama için ustalar yoğun mesai harcıyor
Yenilenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi
Son Dakika! 3 ilçe ve 1 beldede seçmen yeniden sandığa gitti! İşte sonuçlar
Araç sahipleri dikkat! Bayramın ilk günü akaryakıta indirim bekleniyor