Adıyaman kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
2 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:40 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma
Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.
Haber: ANKARA,
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